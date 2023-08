Neymar all'Al Hilal: "Amo le sfide, voglio far crescere il campionato saudita"

LE PAROLE

Il fuoriclasse brasiliano: "Ronaldo è stato un pioniere, tutti gli davano del pazzo..."

Neymar all'Al Hilal è l'ultima grande follia del calciomercato firmato dal fondo PIF, ovvero dall'Arabia Saudita. Il brasiliano, pagato 100 milioni di euro circa al Psg, ha firmato un contratto ricchissimo e pieno di benefit per trasferirsi nella Saudi Premier League, ricompensato anche per fare pubblicità sui social. Neymar non ha perso tempo e nelle prime dichiarazioni ufficiali da giocatore dell'Al Hilal ha avvertito tutti: "Il calcio saudita sta crescendo rapidamente. CR7 è stato un pioniere, gli davano del pazzo ma...".

"Sono entusiasta di fare la storia dell'Al Hilal - ha dichiarato Neymar -, sono qui per aiutare il campionato a crescere sempre di più. Per me la competitività è molto importante, ecco perché ho deciso di venire qui e spero che il club possa fare una grande campagna e raggiungere gli obiettivi".

Neymar poi ha voluto parlare della sua scelta e del futuro del calcio arabo: "Sono motivato dalle nuove sfide e quando ne trovi una del genere, fa bene alla tua autostima. Voglio aiutare questo campionato ad evolvere sempre di più".

L'innesto del brasiliano è solo l'ultima di una catena pressoché infinita di giocatori che stanno lasciando i campionati europei a suon di milioni di euro di ingaggio: "Sta cambiando molto lo scenario, le società hanno fatto molti acquisti e il campionato sarà sempre più competitivo". Il primo è stato Cristiano Ronaldo a inizio 2023, dopo il Mondiale: "Lui è stato il pioniere di tutto questo, gli davano del pazzo e invece oggi si vede la crescita del campionato".