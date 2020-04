Nessun caso di coronavirus, si gioca a calcio anche in Tagikistan

Oltre a Bielorussia, Nicaragua e Burundi, c'è un altro Paese dove si gioca a calcio. Si tratta del Tagikistan, stato dell'Asia Centrale ed ex Repubblica Sovietica, dove ufficialmente non si registrano casi da coronavirus. Oggi si è disputata la Supercoppa nazionale tra Istiklol e Khujand, finita 2-1 per i primi, che hanno così conquistato il trofeo per la nona volta nella loro storia. Domani, invece, partirà il campionato, con l'Istiklol vincitore delle ultime 6 edizioni grande favorito. Al via, in totale, 10 squadre(due in più della passata edizione), per un totale di 27 giornate divise in tre gironi.