Bielorussia, ora i tifosi hanno paura: "Stop al campionato"

LA PROTESTA

La Bielorussia è l'unico paese europeo dove ancora si gioca a calcio in piena emergenza coronavirus, una decisione frutto del pensiero del suo presidente che da settimane minimizza la gravità della pandemia. Il numero dei contagiati (163), però, aumenta anche da quelle parti e così tra i tifosi cresce la paura. I fan del Neman Hrodna e dello dello Shakhtyor Saligorsk (euro-rivale del Torino lo scorso luglio nel 3° turno preliminare di Europa League) hanno chiesto di fermare il campionato e dichiarato che smetteranno di andare allo stadio, invitando i tifosi di altre squadre a fare lo stesso.

Il sindacato internazionale dei giocatori, FIFPro, afferma che i giocatori in Bielorussia hanno espresso preoccupazione per dover giocare in una delicata situazione emergenziale.

