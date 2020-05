Nel 'Klassiker" è Haaland vs Lewandowski: in palio Bundesliga e Scarpa d'Oro

VERSO DORTMUND-BAYERN

L'astro emergente, Erling Haaland, contro il cecchino infallibile, Robert Lewandowski. Il "Klassiker" Borussia Dortmund-Bayern Monaco (domani, ore 18.30) mette di fronte la seconda e la prima in classifica della Bundesliga. Una gara che può risultare decisiva per le sorti del campionato: un successo dei bavaresi, ora a +4, potrebbe significare Meisterschale quasi certo, mentre una vittoria dei padroni di casa riaprirebbe i giochi.

La Bundesliga appena ripartita, rischia seriamente di chiudersi per quanto riguarda il discorso titolo in caso di vittoria dei campioni in carica, che si porterebbero a + 7 con sole 6 giornate da disputare. Le speranze delle due squadre sono nei piedi e nei gol dei loro due straordinari attaccanti. E' quindi anche la sfida tra i due migliori marcatori della Champions League di questa stagione (11 il polacco e 10 norvegese), entrambi capaci di realizzare 41 gol in 35 partite, considerando tutte le competizioni. In palio la Bundesliga, ma anche la Scarpa d'Oro: Lewa ha raggiunto in testa il laziale Ciro Immobile (27 gol per entrambi e 54 punti), Haaland ne ha realizzato uno in meno (26), ma paga il fatto che 16 li ha realizzati in Austria, quindi con coefficiente 1,5. Il totale fa dunque 44, come se ne avesse realizzati 5 in meno.