Nagelsmann attacca Juve e Serie A: "In Italia è difficile tenersi in forma"

L'addio di De Ligt alla Juve ha lasciato qualche strascico in Serie A. Dopo le bacchettate di Bonucci all'olandese, arriva infatti un affondo di Nagelsmann contro il calcio italiano. Nel dettaglio, prendendo spunto proprio dalle condizioni di forma dell'ex Ajax, il tecnico del Bayern ha alimentato alcuni dubbi circa l'intensità degli allenamenti delle squadre del nostro campionato. "Ho parlato con De Ligt dopo l'allenamento e mi ha detto che è stato l'allenamento più duro degli ultimi quattro anni - ha dichiarato l'allenatore del club tedesco -. In realtà è stato un allenamento normale, non così duro secondo il medico...". "Ho sentito che in Italia è difficile tenersi in forma - ha aggiunto -. Con De Ligt dovremo lavorare sicuramente duro".