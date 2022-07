De Ligt, debutto lampo con il Bayern: esordio con gol negli Usa

Matthijs de Ligt, appena arrivato, ha debuttato nel migliore dei modi con il Bayern Monaco. Poche ore dopo avere raggiunto i compagni in tournée in Nord America, ha esordito con la nuova maglia nella partita contro i Dc United di Wayne Rooney. Nel 6-2 finale c'è anche il suo zampino, con un gol segnato subito dopo essere entrato in campo. Nagelsmann lo ha poi sostituito dopo nemmeno mezz'ora. Nella goleada bavarese si è inserito anche l'altro nuovo acquisto, Sadio Mane, che ha aperto le marcature con un rigore dopo appena 5 minuti di gioco.