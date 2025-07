Abodi: "Gattuso ct scelta motivazionale più che tecnica, salita sarà complicata"

La nomina di Gennaro Gattuso come ct della nazionale "l'ho vista come una scelta motivazionale, più che tecnica. La differenza la fanno l'anima, il cuore, la lucidità. Continuo a fare il tifo perché siamo ancora in gioco. È una salita complicata, che non dipende solo da noi. Non è tempo di processi". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, protagonista della nuova puntata di 'Un Altro Pianeta', il podcast condotto da Hoara Borselli e prodotto da Simple Communication. "La posizione di Gravina in caso di mancata qualificazione ai Mondiali? Credo che, al di là di quello che si richiede a qualcuno, visto che non ci sarà mai un obbligo, l'unica cosa che conterà sarà la coscienza. Il modo in cui ci si sentirà a disagio o a proprio agio: questa cosa né si chiede né si impara - ha proseguito - In più siamo in una fase in cui la partita è aperta. Dobbiamo recuperare stabilità, che consenta di non generare alibi. Siamo tutti responsabili e dobbiamo fare tutti il tifo affinché l'Italia vada ai Mondiali."