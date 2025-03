Muore a 18 anni dopo un colpo in partita: il cordoglio del Bayern per Guo Jiaxuan

Il Bayern Monaco ha ricordato con un post social Guo Jiaxuan, giovane promessa cinese del Beijing Guoan Football Club che in passato ha preso parte a un progetto per nuovi talenti organizzato dal club tedesco. Il 18enne è morto un giorno prima del suo compleanno per le conseguenze del gravissimo trauma cranico subito nel corso di una partita in Spagna, dopo uno scontro di gioco. Dopo essere stato dichiarato "cerebralmente deceduto" dall'ospedale spagnolo in cui era stato ricoverato, il ragazzo è stato trasferito in Cina per proseguire le cure, ma non c'è stato nulla da fare.