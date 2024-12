Mourinho: "Voglio bene a Guardiola. Non voglio il City retrocesso, ma giustizia"

Si arricchisce di un altro capitolo la saga tra Guardiola e Mourinho. Tutto è partito da una frase del manager del Manchester City ("forse alla fine sono simile a José. Solo che lui ne ha vinte tre (di Premier League, ndr) mentre io sei") dopo aver mostrato le sei dita ai tifosi del Liverpool. Piccata la risposta dello Special One ("ha detto che ha vinto sei Premier League mentre io ne ho vinte tre. Ma io ho vinto in modo leale e pulito. Non voglio alzare trofei affrontando 150 cause legali"), con Pep che ha provato a correre ai ripari per metterci definitivamente una pietra sopra, anche perché il momento del City è delicato e non ci sono energie da perdere in polemiche futili. "Il fatto che lui abbia vinto tre Premier e io sei è un dato di fatto - le sue parole dopo il match col Crystal Palace -. Mou si è offeso? Ma l'ho detto assolutamente in buona fede, il mio era uno scherzo per stare al gioco".