Manchester City, Guardiola risponde a Mourinho: "Si è offeso? Io scherzavo, lui ci vorrebbe retrocessi"

Non accenna a placarsi il battibecco a distanza tra Pep Guardiola e José Mourinho. Il tecnico catalano ha risposto a quello portoghese, che aveva sostenuto che le Premier vinte da lui fossero oneste, al contrario di quelle del Manchester City: "Il fatto che lui abbia vinto tre Premier e io sei è un dato di fatto - le parole di Pep dopo il match col Crystal Palace -. Mou si è offeso? Ma l'ho detto assolutamente in buona fede, il mio era uno scherzo per stare al gioco. Anche se lui è un altro nella lunga lista di coloro che vogliono la nostra squadra in League One o in Conference. Ma noi siamo innocenti fino a prova contraria".