Mourinho "scippa" due collaboratori al tecnico del Lilla: "Sono arrabbiato, che classe però comportarsi così ..."

LA POLEMICA

Josè Mourinho è appena sbarcato sul pianeta Tottenham e già è scoppiata la prima polemica che coinvolge il portoghese, che a Londra ha portato con sé il vice allenatore Joao Sacramento e l'allenatore dei portieri Nuno Santos. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i due tecnici erano sotto contratto con il Lilla e la notizia, ovviamente, non è stata presa benissimo dall'allenatore Christophe Galtier che all'improvviso ha così perso parte dello staff. "Sono arrabbiato, infastidito, perché il tempismo non è stato ottimo - le parole di Galtier -. Ma cosa avrebbe potuto fare il mio presidente?".

Il Lilla, come riferito in un comunicato ufficiale, si è infatti accordato con il Tottenham per favorire il passaggio dei due allenatori alla corte di Mourinho, ma la scelta dello Special non è stata comunque gradita da Galtier che avrebbe preferito un comportamento diverso dal nuovo tecnico degli Spurs: "Ha chiamato il ds Campos, non me. Una pugnalata alla schiena? Non so se si possa interpretare così. Che classe però comportarsi in questo modo...".

Nessun rancore, invece, nei confronti di Sacramento e Nuno Santos: "Non li biasimo per essere andati. Sono stato anche io un assistente allenatore. Sono stati contattati, credono in quel progetto e sono voluti andar via. Ecco come è oggi il calcio".