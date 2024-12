Operazione per Jose Mourinho: non allenerà il Fenerbahce per una settimana

Pausa di campionato con pausa forzata per motivi di salute per José Mourinho. In queste due settimane in cui la Super Lig si ferma per la sosta invernale, l'allenatore portoghese lascerà la Turchia per un'operazione a cui dovrà sottoporsi: lo riporta Sports Digitale senza aggiungere ulteriori dettagli. Il Fenerbahce dunque non si allenerà per una decina di giorni, come d'altronde aveva confermato lo Special One dopo il deludente 1-1 contro l'Eyupspor: "Adesso ci saranno alcuni giorni di riposo ma non sarà un periodo di ferie felice per me. Avrei preferito non ci fossero ferie, ma lo abbiamo promesso tempo fa".