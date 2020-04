Montpellier in ansia: Sambia in rianimazione per Covid-19

E' il primo calciatore di Ligue 1 positivo al coronavirus e ora è ricoverato in rianimazione: Junior Sambia, 23 anni, jolly di centrocampo del Montpellier, è da almeno due giorni in ospedale nella città del sud della Francia ed è stato trasferito di reparto per l'aggravarsi delle sue condizioni. La società, confermando informazioni diffuse dalla stampa locale, ha fatto sapere che Sambia è affetto da "problemi digestivi e respiratori".