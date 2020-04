Psg, Al-Khelaifi: "I giocatori aiutino i club con gli stipendi, si rischia grosso"

Anche un club ricco e potente come il Paris Saint Germain rischia grosso in una situazione come quella che ha provocato il coronavirus e Nasser Al-Khelaifi lancia l'allarme: "Non è un segreto che gli stipendi siano alti. Spero che i calciatori facciano uno sforzo per aiutare il loro club, questa crisi può provocare un impatto notevole sulle nostre casse".