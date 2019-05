Mondiali Under 20, incredibile Haland: nove gol in una partita

30/05/2019

Incredibile, pazzesco, mostruoso: a soli 19 anni (li compirà il prossimo 21 luglio) Erling Braut Haland entra di diritto nella storia del calcio segnando nove gol in una partita dei Mondiali Under 20. Avete letto bene, nove gol in una partita sola (Norvegia-Honduras 12-0) segnati tra il 7' e il 90' minuto dall'attaccante norvegese di proprietà del Salisburgo. Un ragazzo di 191 centimetri per 87 chilogrammi cresciuto nelle giovanili del Bryne e dotato di un sinistro educatissimo e di un notevole fiuto sotto porta.