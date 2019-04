Monaco, Falcao col cellulare in panchina: "Si stava curando"

24/04/2019

La sconfitta contro il PSG non lascia tranquillo il Monaco che a cinque giornate dalla fine della Ligue 1 si ritrova a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Al Parc des Princes però l'attenzione è stata rivolta tutta a Radamel Falcao, pizzicato in panchina con il cellulare in mano dopo la sostituzione invece di guardare la partita. La polemica è stata smorzata dalla società: lo smartphone, infatti, era collegato a un elettrostimolatore.