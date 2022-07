MLS: palo di Bernardeschi, Insigne sbaglia il rigore e il Toronto pareggia

MLS

Match amaro degli italiani contro i New England Revolution. Lo show di Higuain non basta all'Inter Miami: finisce 4-4 contro Cincinnati

Notte amara in MLS per Insigne, Bernardeschi e Criscito: il Toronto FC non va oltre lo 0-0 contro i New England Revolution. Protagonista in negativo l'ex capitano del Napoli che all'81' ha avuto l'occasione di sbloccare il match su calcio di rigore ma si è fatto parare il tiro dal dischetto dal portiere avversario Petrovic. L'ex Juventus invece è stato sfortunato, colpendo un clamoroso palo con un gran sinistro dalla distanza.

Gonzalo Higuain in grande spolvero con l'Inter Miami nella partita contro Cincinnati: il Pipita ha segnato tre gol nel giro di 45 minuti, uno su punizione diretta, che però non sono bastati per la vittoria. Dopo aver comandato per tre volte il match, l'Inter Miami infatti si è fatto recuperare e addirittura rimontare dalle doppiette di Brenner e Vazquez. Nel finale, al 97', beffa evitata grazie al definitivo 4-4 di McVey.