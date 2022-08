MLS, Insigne ancora in gol ma il Toronto va ko

Un gran gol di Lorenzo Insigne da 25 metri non basta, altra sconfitta nella notte per il Toronto ‘degli italiani’, sconfitto dall’Inter Miami di David Beckham e Gonzalo Higuain per 2-1 nonostante Criscito e Bernardeschi siano rimasti in campo fino alla fine. La sfida tra i due ex compagni nel Napoli di Sarri si è chiusa quindi con la vittoria dell’argentino, che alla terza stagione in America sembra aver ritrovato una forma migliore, ma l’impatto dell’ex capitano azzurro sul campionato USA è stato certamente importante.