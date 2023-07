Messico, un match amatoriale finisce in tragedia: ucciso l'allenatore

Tragedia

Durante un incontro amatoriale a Ciudad Obrégon uno dei due tecnici è stato colpito da una raffica di proiettili da un gruppo di individui armati

Una tragedia ha colpito il calcio messicano nella notte tra il 20 e il 21 luglio. Durante un incontro amatoriale a Ciudad Obrégon, nello Stato di Sonora uno dei due allenatori è stato ucciso. I responsabili sono un gruppo di individui armati che in azione durante la gara ha ferito a morte uno degli allenatori.

L'episodio è avvenuto in un impianto sportivo del quartiere di Cajeme. Nel mezzo dell'incontro, intorno alle 21:20 locali il tecnico Jorge Alberto N. di 44 anni è stato colpito da una scarica di proiettili. L'omicidio è stato ripreso in un video, siccome il match è stato trasmesso in diretta sui social da una delle due squadre sul terreno di gioco, la Gamesa Union.