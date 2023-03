Messi, tripletta nella festa con la Coppa del mondo: superata quota 100 gol

ARGENTINA

La Pulce segna tre gol nel primo tempo dell'amichevole vinta per 7-0 contro Curacao

© Getty Images Serata da sogno per Lionel Messi. Con la tripletta realizzata nel primo tempo dell'amichevole contro la modesta squadra di Curaçao, che ha celebrato il trionfo dell'Argentina in Coppa del mondo, l'attaccante ha superato i 100 gol in carriera con la maglia dell'Albiceleste. I vincitori della Coppa del Mondo hanno battuto la squadra caraibica per 7-0 nella loro seconda partita dopo la conquista del trofeo in Qatar a dicembre. Messi segue solo due giocatori nella classifica del maggior numero di gol segnati per le squadre nazionali in partite ufficiali: il portoghese Cristiano Ronaldo, con 122, e l'iraniano Ali Daei, con 109.

ha aperto le marcature contro Curacao al 20' con un tiro di destro dal limite dell'area, raggiungendo il traguardo dei 100 gol.ne ha aggiunto un altro tre minuti dopo con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Messi ha poi segnato il suo 101° gol per l'Argentina al 33' con un tiro incrociato alla destra del portiere e il suo 102° al 37' dopo una facile corsa per segnare. Due minuti prima aveva fornito l'assist per la rete di Enzo Fernandez dal limite dell'area. A segno anche lo juventinoe il viola(più assist per Messi). Per la Pulce 57ª tripletta in carriera, la nona con l'Albiceleste.