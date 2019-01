Messi torna in Nazionale: quale destino per Icardi?

24/01/2019

Lionel Messi torna in Nazionale. La notizia non è ancora ufficiale, ma lo sarà a breve. Il numero 10 del Barcellona verrà convocato per le due amichevoli che l’Albiceleste giocherà a marzo, il 22 contro il Venezuela e in una data limitrofa in Germania contro la Repubblica Ceca. Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale sudamericana, ha ottimi rapporti con la Pulce e ha sempre concordato con lui le mancate convocazioni ma ora il tempo stringe. Dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile si giocherà la Coppa America e Messi la vuole esserci da protagonista. Non ci saranno molte altre occasioni di ambientarsi nella nuova realtà della Selecciòn. Adesso il problema sarà capire quale possa essere il destino di Higuain ma soprattutto di Icardi, che è sempre stato considerato un nemico dell’attaccante blaugrana.

L’ultima apparizione di Messi in Nazionale risale alla sconfitta contro la Francia che ha decretato l’addio al Mondiale russo. Da allora, zero presenze e zero convocazioni. Ma nel frattempo la situazione si è stabilizzata, Scaloni ha moltissime probabilità di sedersi sulla panchina albiceleste anche durante la Coppa America, quindi è pronto a richiamare oltre a Messi anche altri giocatori che possono fargli comodo: Aguero, Di Maria e Otamendi (quest’ultimo già rientrato in gruppo nelle ultime amichevoli del 2018).