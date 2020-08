Messi, tensione al Camp Nou: tifosi superano cancelli, interviene la polizia

Momenti di tensione al Camp Nou. Circa duecento tifosi del Barcellona si sono riuniti nell'area dello stadio vicino agli uffici della dirigenza del club per protestare contro il possibile addio del loro idolo Leo Messi: cori per l'argentino e slogan contro il presidente Bartomeu. Un gruppo però, approfittando del passaggio di un camion, è riuscito a varcare i cancelli senza che il personale addetto alla sicurezza riuscisse a fermarlo. E' stato necessario l'intervento della polizia per allontanarlo.