Messi: secondo miglior inizio anno al Barça nonostante l'addio imminente

LA STATISTICA

Quattro gol in tre partite da quando è iniziato il nuovo anno. Meglio di così, a Leo Messi, è andata solo nel 2016, quando le reti messe a segno al 10 di gennaio erano cinque. Il Barcellona di Koeman è riuscito a rialzarsi e a tornare in posizioni di classifica più adatte al blasone del club, insomma, grazie al ritorno ai livelli più alti del suo numero dieci. Doppietta con il Bilbao, doppietta contro il Granada, a secco soltanto con l'Huesca da quando è iniziato il 2021.

Cinque anni fa era riuscito a mettere a segno una rete in più, grazie ai due gol rifilati a Espanyol e Granada più quello, in coppa del Re, messo a segno sempre contro i cugini catalani. Messi, insomma, sembra tornato e a Barcellona non sanno se sorridere o portarsi avanti con la nostalgia, al pensiero di come potranno essere i colori blaugrana senza la loro quasi ventennale bandiera.