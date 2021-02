Messi querelerà i cinque sospettati di aver rivelato le cifre del suo contratto

CACCIA ALLA TALPA

Josep Maria Bartomeu, ex presidente del Barça, Carles Tusquets, capo del comitato direttivo, Jordi Mestre, ex vicepresidente, Oscar Grau, amministratore delegato e Romà Gómez Ponti, capo della sezione giuridica del club. Sono loro, secondo quanto rivela 'RAC1', i cinque sospettati di aver inviato le cifre del contratto di Messi al quotidiano "El Mundo". Il fuoriclasse del Barcellona ha deciso di querelarli perché soltanto loro avrebbero potuto avere accesso al documento.

In ogni caso bisogna ricordare che il Barcellona ha iniziato un'investigazione interna per cercare di capire come il giornale spagnolo possa essere venuto in possesso dei dati del contratto di Messi e che il club catalano ha negato fin dall'inizio di avere qualcosa a che fare con questa "soffiata", attraverso un comunicato ufficiale.