Inter Miami, tripletta per Messi. E Infantino la annuncia al Mondiale per Club

La franchigia di Miami dunque si qualifica come squadra rappresentativa del Paese ospitante e, come annunciato dal presidente della Fifa Gianni Infantino, giocherà in casa la partita inaugurale del Mondiale per Club 2025. Capitanata da Messi, l'Inter Miami ha battuto quest'anno il record di tutti i tempi della MLS per il maggior numero di punti in una singola stagione con 74 punti frutto di 22 vittorie e otto pareggi, subendo solo quattro sconfitte, da febbraio a ottobre.