Messi bomber da record: miglior marcatore di sempre nei 5 campionati top d'Europa

Lionel Messi bomber da record. Grazie al sigillo contro la Real Sociedad, il fenomeno del Barcellona si è portato infatti a quota 438 reti in Liga con la maglia blaugrana, superando di un gol l'eterno rivale Cristiano Ronaldo e diventando il miglior marcatore della storia nei cinque campionati top d'Europa (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1). Un primato che la Pulce ha centrato in 474 presenze tutte in Spagna. CR7 invece ha firmato le sue 437 reti in 540 gare divise tra Premier League, Liga e Serie A. La sfida continua...