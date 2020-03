Liga, Atletico Madrid sprecone: 2-2 contro il Siviglia 

SPAGNA

La 27esima giornata di Liga offre il 2-2 nella gara per il terzo posto tra Atletico Madrid e Siviglia: Simeone è a 45 punti, Lopetegui terzo con due sole lunghezze sugli avversari. Tutto si risolve con un nulla di fatto: vantaggio andaluso con de Jong (19'), rimonta dell'Atletico con il rigore di Morata (32') e Joao Felix (36'), definitivo 2-2 di Ocampos su penalty (43'). Ora la palla è al Getafe, che se la vedrà contro il Celta Vigo, quart'ultimo.

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA 2-2

Partita combattuta al Wanda Metropolitano. Parte forte l’Atletico, poi cresce il Siviglia: al 16esimo la squadra di Lopetegui vanta due occasioni (Ocampos e Suso), quella di Simeone solo una (Morata). Sfruttando il buon momento dei suoi, al 19esimo è de Jong a sbloccare il risultato: Jordan serve in orizzontale l'attaccante; buca di Savic e l'olandese non sbaglia a tu per tu con Oblak. L'Atletico non si dà per vinto e tenta di reagire con Saul su punizione. Al 27' Diego Carlos commette fallo di mano in area e, dopo aver consultato il Var, l'arbitro assegna un calcio di rigore ai Colchoneros: dagli 11 metri va Morata, che batte Vaclik. Tutto da rifare per il Siviglia, ma a prendere in mano la partita sono gli uomini di Simeone, che cercano il vantaggio. Lo raggiungono al 36' con Joao Felix: Koke recupera palla sulla trequarti su pasticcio di Jordan, avanza fino al limite dell'area e apre per il portoghese, che calcia un sinistro deviato da Koundé. Atletico Madrid 2, Siviglia 1. Gli uomini di Simeone vogliono godersi il vantaggio nell'intervallo, ma al 39' Ocampos atterra in area di rigore e Trippier tocca la palla con il braccio: il direttore di gara consulta nuovamente il Var e stabilisce il rigore per il Siviglia. Batte lo stesso Ocampos, che al 43esimo spiazza Oblak con un destro incrociato. Primo tempo scoppiettante, che termina sul 2-2. Nella ripresa ancora buona partenza ospite, ma l'Atletico prende le dovute misure: alza il baricentro e schiaccia i Rojiblancos nella loro metà campo. La squadra di Simeone ha diverse occasioni: una è spenta dai guantoni di Vaclik, mentre i neo-entrati Diego Costa e Carrasco si mangiano due reti. Il Siviglia prova qualche incursione, disinnescata da Felipe. Nel complesso, però, è l'Atletico Madrid a tenere in mano la partita. I madrileni provano fino alla fine a segnare il gol-vittoria, ma la porta di Vaclik sembra stregata e la gara finisce sul 2-2. Il turnover per il prossimo match di Champions contro il Liverpool costa a Simeone il terzo posto.



EIBAR-MAIORCA 1-2

Preziosa vittoria in trasferta per il Maiorca, che aggancia il quart'ultimo posto del Celta Vigo vincendo 2-1 sul campo del'Eibar. Ospiti in vantaggio al 42' con una punizione velenosa di Rodriguez, il raddoppio arriva al 78' con un destro di Kubo. L'Eibar accorcia le distanze nel recupero con Bigas.