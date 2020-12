Mega party di Neymar, gli organizzatori si difendono: "Solo 150 persone"

Continua a far discutere la festa di Neymar organizzata per capodanno nonostante le rigide misure anticovid. Dopo la bufera social, infatti, è arrivata la difesa direttamente dall'agenzia che ha organizzato il party iniziato venerdì e che terminerà con l'inizio del nuovo anno. "Gli invitati sono soltanto 150 e non 500 come riportato dalla stampa", ha precisato "Agência Fábrica". "L'evento si svolge nel rispetto di tutte le norme sanitarie stabilite dagli enti pubblici", ha aggiunto un portavoce.

Getty Images