Mbappé-PSG; guerra totale: sequestrati dal tribunale 55 milioni di euro al club

È guerra totale tra il Kylian Mbappé e il PSG. Gli avvocati dell'attaccante sono passati all'offensiva davanti al tribunale civile di Parigi e hanno ottenuto il sequestro della somma dovuta nei conti del club, la bellezza di 55 milioni di euro, tra stipendi e bonus che il club parigino non gli ha più versato dopo la decisione del calciatore di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Soldi che il PSG si è sempre rifiutato di versare all'attuale attaccante del Real Madrid, nonostante decisioni in tal senso della giustizia sportiva, bloccatasi però davanti ai ricorsi sistematici dal Psg.