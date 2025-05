Il Psg vince in campo e in tribunale: "sbloccati" i 55 milioni sequestrati per il caso Mbappé

Mbappé, trasferitosi al Real Madrid a parametro zero nell'estate del 2024, chiede 55 milioni tra bonus e stipendi non pagati. Aveva ottenuto il diritto di procedere a un sequestro conservativo della somma, in attesa delle decisioni in altri procedimenti. Infatti, il sequestro preventivo poteva essere esercitato solo su 14 milioni. Le due parti sono da tempo in disaccordo con le autorità sportive, che hanno dichiarato di non essere in grado di far rispettare le proprie decisioni a favore del giocatore, a causa di un'udienza richiesta dal club presso il Tribunale giudiziario di Parigi. L'udienza, che avrebbe dovuto svolgersi oggi, è stata rinviata. Si prevede che ora il caso proseguirà davanti al Tribunale del lavoro.