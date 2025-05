Il Psg passa al contrattacco con Mbappé: chiesti 98 milioni per tattiche dilatatorie

Continua senza esclusioni di colpi la battaglia legale tra il Psg e Kylian Mbappé. Dopo la richiesta dell'attaccante francese di 55 milioni di arretrati e la decisione del Tribunale di Parigi di sequestrare tale cifra dai conti del club, i legali dei parigini sono passati al contrattacco e nella giornata di lunedì in udienza hanno reclamato dal loro ex giocatore 98 milioni per aver messo in atto "tattiche dilatatorie" che avrebbero danneggiato il club. Gli avvocati ritengono che non ci siano prove sufficienti a dimostrare il presunto debito nei confronti di Mbappé e la richiesta dei 98 milioni sarebbe volta a dimostrare che le pretese dell’attaccante del Real Madrid sono infondate.