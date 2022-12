Mbappé e le esultanze del Dibu Martinez: "Non spreco energie per queste cose"

LA POLEMICA

L'attaccante francese rompe il silenzio dopo le provocazioni: "Non è un mio problema"

Prima l'esultanza volgare nel momento in cui ha ricevuto il premio di miglior portiere del Mondiale, poi il ‘minuto di raccoglimento' per Mbappé negli spogliatoi dopo la finale e infine quel bambolotto di pezza dell'attaccante del PSG portato sul pullman durante i festeggiamenti e non è piaciuto nemmeno. Il Dibu Martinez con le sue parate ha portato l'Argentina sul tetto del mondo, ma in quanto a sportività e signorilità il portiere dell'Aston Villa ha davvero molto da imparare. In particolar modo dall'oggetto dei suoi continui sberleffi, Kylian Mbappé, rientrato subito in campo dopo la delusione mondiale e subito decisivo con il rigore che al 96' ha regalato al PSG in 10 per l'espulsione di Neymar i tre punti con lo Strasburgo.

Dopo il match, Mbappé ha anche parlato di Leo Messi, ancora in Argentina a godersi le meritate vacanze, gettando acqua sul fuoco per le polemiche nate a causa di alcuni gesti mal interpretati durante la finale: "Dopo la finale ho parlato con Leo e gli ho fatto i complimenti. È quello che ha cercato per tutta la vita e anch'io. E ora aspetto il ritorno di Leo, così continueremo a vincere insieme e a segnare più gol".

Alla domanda se ha digerito la sconfitta in finale, Mbappé ha confessato: "Non credo che sarà mai digerita. Ora, come ho detto all'allenatore e ai compagni, non c’è motivo per il mio club di pagare per un fallimento nella nazionale. Il PSG non è responsabile della nostra sconfitta".

