 Mbappé, attesa per gli esami alla caviglia: "Non credo sia rotta"

ATALANTA A RISCHIO?

"Ho sentito un po' crack. Non penso sia rotta". Prima le lacrime all'uscita dal campo alla mezz'ora della finale di Coppa di Francia tra il Psg e il St.Etienne per l'entrata killer di Perrin sulla sua caviglia destra poi le parole rivolte al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron al momento della premiazione (riportate da una tv francese) che fanno ben sperare. Kylian Mbappé verrà sottoposto in mattinata a esami più approfonditi che forniranno una diagnosi più precisa del brutto infortunio rimediato allo Stade de France di Saint-Denis. C'è apprensione in casa Psg per l'esito degli accertamenti: Mbappé rischia di saltare la sfida dei quarti di finale di Champions League contro l'Atalanta, in programma il 12 agosto a Lisbona. Psg, infortunio shock per Mbappé

Rientrato negli spogliatoi, Mbappé è poi tornato nel secondo tempo in panchina con le stampelle e un tutore alla caviglia e alla fine ha partecipato alla premiazione del Psg per il trofeo appena conquistato. "Sono davvero preoccupato", le parole del tecnico della squadra francese Thomas Tuchel. Per l'importante sfida di Champions contro l'Atalanta sarà una corsa contro il tempo. Intanto l'attaccante salterà la finale di Coppa di Lega contro il Lione in programma il 31 luglio a Saint-Denis.