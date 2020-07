Coppa di Francia, brutto infortunio per Mbappé: fuori in lacrime

VERSO LA CHAMPIONS

Il PSG trattiene il fiato per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese ha abbandonato in lacrime il terreno di gioco dello Stade de France al 33' del primo tempo della finale di Coppa di Francia, dopo essere stato vittima di un violentissimo tackle di Perrin, difensore centrale del St. Etienne. Mbappé è uscito sulle sue gambe, seppur zoppicando vistosamente e con diverse smorfie di dolore in volto. L'entità dell'infortunio naturalmente è ancora da valutare, ma la sfida dei quarti di Champions League contro l'Atalanta, in programma il 12 agosto, potrebbe essere a rischio. PSG, brutto infortunio per Mbappé afp

L'intervento-killer di Perrin ha per altro scatenato una rissa furibonda in campo, nella quale sono fioccati cartellini gialli (ammonito anche Verratti dalla panchina). Il difensore è poi stato espulso grazie all'ausilio del Var, visto che l'arbitro in un primo momento si era limitato ad ammonirlo.