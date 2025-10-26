Marsiglia, settimana da incubo per Pavard: c'è il suo zampino nelle sconfitte con Sporting e Lens

L'ex difensore dell'Inter protagonista in negativo: in Champions una sua deviazione è costata la sconfitta, in Ligue 1 rigore procurato e autoretedi Redazione
È un momento delicato per Benjamin Pavard al Marsiglia. Il tecnico Roberto De Zerbi lo ha difeso pubblicamente ("le due sconfitte non possono essere spiegate dalle prestazioni di Pavard"), ma sia contro lo Sporting Lisbona che sabato sera contro il Lens l'ex Inter ci ha messo lo zampino negli episodi che si sono poi rivelati decisivi. In Champions una sua deviazione di petto ha permesso ad Alisson Santos all'86' di trovare il gol del definitivo 2-1, poi qualche minuto dopo è stato protagonista di una clamorosa simulazione che ha portato all'espulsione di Araujo poi corretta dal Var.
Ma per Benji il peggio doveva ancora venire. Nella sconfitta contro il Lens, prima ha commesso fallo da rigore su Edouard (inizialmente non visto dall'arbitro donna Frappart che aveva anche ammonito per simulazione l'ataccante) con uno sgambetto in scivolata e poi a inizio ripresa ha infilato il proprio portiere Rulli sugli sviluppi di un corner, completando la rimonta dei padroni di casa. A fine match, Pavard si è scusato pubblicamente con i tifosi del Marsiglia con una Instagram Stories: "Cari tifosi, mi dispiace. Questa sconfitta è mia, ho commesso degli errori e me ne assumo la piena responsabilità. Quando indossi questa maglia, devi essere impeccabile, e stasera non lo sono stato. Vi prometto che farò tutto per riconquistare la vostra fiducia e per rendere onore a questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili. Ci rialzeremo, insieme". Nel giorno in cui il suo sostituto all'Inter, Manueal Akanji, gioca la peggior gara da quando è sbarcato in Italia, in Francia Pavard fa ancora peggio e allontana ogni minimo rimpianto tra i tifosi nerazzurri.