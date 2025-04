Ligue 1: il Monaco travolge il Marsiglia, Champions a rischio per De Zerbi

Dopo la vittoria scaccia-crisi sul Tolosa, l'Olympique Marsiglia torna nel baratro: 3-0 del Monaco e addio secondo posto. La gara sembra iniziare bene per gli ospiti, che sfiorano la rete con Luis Henrique e hanno un miglior avvio. Il Monaco non tira in porta fino al 34' quando, nel suo primo tentativo effettivo, trova il gol. Rulli blocca due volte su Biereth, ma Zakaria pesca Minamino e quest'ultimo deve solo insaccare l'1-0 a porta vuota. Luis Henrique spreca il possibile pari e, nella ripresa, l'OM affonda dopo la doppia chance sprecata da Greenwood e Gouiri. C'è solo il Monaco in campo nell'ultima mezz'ora, che parte col raddoppio di Embolo: scatto sul filo dell'offside e tocco letale che non lascia scampo a Rulli, 2-0 al 59'. I monegaschi sfiorano il tris e lo trovano all'80', quando Dedic manca in crisi Rulli: il portiere travolge Embolo, Zakaria non sbaglia e sigla il 3-0 su rigore (82'). Nei minuti finali i biancorossi sfiorano il poker con Balogun e non si sono reali segnali di risveglio da parte del Marsiglia, che perde la quarta gara nelle ultime cinque. Umiliazione al Louis II e addio secondo posto per De Zerbi (52), che viene scavalcato ufficialmente dal Monaco (53). Ora l'OM, in piena crisi, rischia di mettere in bilico anche la qualificazione alla Champions.