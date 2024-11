Marsiglia, Papin shock: "Vivo sotto scorta da tre settimane". De Zerbi: "Nessun problema con lui"

Papin ha infine rivelato di vivere sotto scorta: "Da tre settimane, davanti a casa mia ci sono tre auto di agenti di sicurezza privata. È una situazione insopportabile. Un giorno sono stato avvicinato da due uomini in moto che mi hanno intimato di lasciare Marsiglia. Non so se questo sia collegato alla situazione nel club; non mi permetto di pensarlo o dirlo, ma non accetto che si affermi che non rispetto le direttive della società, mentre sto vivendo qualcosa di simile. Così non si può andare avanti: o resto io, o se ne va la persona in questione."