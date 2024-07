Marsiglia, Ravanelli torna all'OM come consigliere sportivo: "Orgoglioso, sento responsabilità"

IL RITORNO DI PENNA BIANCA

Penna Bianca torna al Marsiglia 25 anni dopo come consigliere del club

© Ufficio Stampa Fabrizio Ravanelli torna all'Olympique Marsiglia dopo 25 anni. "Penna Bianca", infatti, è stato nominato consigliere sportivo dei francesi aggiungendosi al team "azzurro" arrivato in Francia con l'approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Olimpici. Il 55enne perugino, che da calciatore ha vestito la maglia biancazzurra dal 1997 al 1999, sarà il rappresentante del club per conto del presidente Longoria sia in Francia che all'estero. "Tornare all'OM, ​​25 anni dopo, in questo ruolo di consigliere, costituisce per me un vero motivo di orgoglio e implica anche una grande responsabilità" le parole di Ravanelli.

Ex capitano del club francese, Ravanelli è stato scelto dalla società sia per la sua esperienza sia per il profondo legame con i colori del Marsiglia e lui non vede l'ora di cominciare a lavorare: "L'OM e i suoi tifosi rappresentano senza dubbio una delle pagine più belle della mia carriera e torno a Marsiglia con entusiasmo per mettere la mia esperienza al servizio dell'Istituzione e del Presidente Longoria".

Entusiasta anche il presidente dei marsigliesi Pablo Longoria: "Sono felice che Fabrizio si unisca a noi e possa portarci la sua esperienza e la sua competenza sia a livello istituzionale che sportivo. Il suo ritorno all'OM fa parte del rafforzamento istituzionale e strutturale del club, che abbiamo intrapreso, puntando in particolare sui valori che hanno contribuito a forgiare la storia e la reputazione dell'Olympique Marsiglia".