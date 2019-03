Marsiglia, Balotelli sbotta coi media: "Non dite ca...te"

18/03/2019

Mentre a Milano andava in scena il derby della Madonnina, a Parigi si giocava Le Classique tra Psg e Marsiglia valido per la 29esima giornata di Ligue 1 . La gara è terminata 3-1 in favore dei padroni di casa (doppietta di Di Maria e gol di Mbappé ), ma al Parco dei Principi a far parlare ancora di sé è stato soprattutto Mario Balotelli . SuperMario aveva vissuto un ottimo inizio con la maglia dell'OM (5 gol in 7 partite) e, secondo alcuni organi di stampa francesi, avrebbe avuto pronta un’esultanza molto particolare in caso di gol al Psg: una maglia ‘speciale’, che portava sotto la divisa da gioco, ovvero quella di Marcus Rashford , l'attaccante del Manchester United che ha segnato il gol decisivo per l'eliminazione del club di Tuchel dalla Champions League .

Una ricostruzione che però l'attaccante italiano ha smentito categoricamente attraverso una storia su Instagram in cui certo non ha usato mezzi termini. “Questa è una bugia!”, ha scritto Balotelli, che poi ha riportato le parole uscite nelle ultime ore etichettandole come: “Cazzate!". "Basta inventarsi cose su di me” ha aggiunto Balotelli. In attesa delle reazioni dei media alla sua smentita viene in mente una domanda: "Why always him?".