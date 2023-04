Marcelo, grande ritorno al Maracana dopo 16 anni

© twitter

Grande ritorno a casa per Marcelo. L'ex Real Madrid, tornato in Brasile per vestire la maglia del Fluminense, tornava a giocare al Maracana dopo oltre 16 anni ed è stato tra i protagonisti della grande rimonta grazie alla quale il Flu ha portato a casa per il secondo anno consecutivo il campionato Carioca. Un roboante 4-1 a ribaltare il 2-0 dell'andata in favore del Flamengo aperto proprio dalla rete dell'esterno (un gran gol col mancino da fuori area), che dopo aver vinto tutto in carriera con la camiseta dei Blancos mette in bacheca anche il trofeo Carioca.