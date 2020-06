Maradona, ma che combini? Diego balla e mostra il sedere

Polemiche e indignazione in Argentina per l'ultimo video che ritrae Diego Maradona mentre improvvisa un ballo casalingo insieme all'ex Verónica Ojeda. Molto appesantito, nelle immagini l'ex Pibe de Oro fatica a muoversi e anche a parlare e alla fine della clip si abbassa i pantaloni mostrando il sedere tra le risate dei presenti. Una scena che ha suscitato grande clamore non solo per le evidenti violazioni alle regole anti-contagio, ma anche per il tempismo. Tutto, infatti, è andato in scena proprio nel giorno dell'anniversario del celebre "Gol del Secolo" segnato da Diego nel 1986 contro l'Inghilterra.