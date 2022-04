Maradona, l'asta per la maglia della "mano de Dios" parte col botto: prima offerta 4 milioni

A LONDRA

A sole 24 ore dall'apertura, è già arrivata un'offerta da capogiro: quella della doppietta del Pibe de Oro all'Inghilterra sarà la maglia più costosa della storia

Meno di 24 ore ed è già record. La camiseta indossata da Diego Armando Maradona nella sfida tra l'Argentina e l'Inghilterra valida per i quarti di finale dei Mondiali del 1986, quando il Pibe de Oro segnò la leggendaria doppietta 'mano de Dios'-'gol de secolo', è stata messa all'asta online nella sede londinese di Sotheby's e in meno di un giorno (l'asta durerà due settimane) ha già ricevuto un'offerta da capogiro, 4 milioni di sterline, che promette di fare della maglia di Maradona la più costosa della storia (il record lo detiene la maglia dell'icona del baseball Babe Ruth, acquistata per 5,2 milioni di euro nel 2019).

Prima di andare all'asta, la camiseta di Maradona era in possesso di Steve Hodge, ex calciatore inglese che proprio in occasione di quel Mondiale scambiò la maglia con il Diez. Nonostante le parole della figlia di Maradona ("la maglia non è quella"), la casa d'aste ha confermato che si tratta della maglia con cui venne realizzata quella leggendaria doppietta e gli appassionati si sono scatenati. Nei prossimi giorni si attendono offerte ancora superiori.

