Manchester United, Rangnick: "Ronaldo dovrebbe segnare di più"

MANCHESTER UNITED

E' il capocannoniere del Manchester United con 14 gol, ne ha segnati solo con i club la bellezza di 688 a cui vanno aggiunti i 115 con il Portogallo e probabilmente mai prima d'ora qualcuno si era lamentato delle sue doti realizzative. Fino a oggi, quando il manager dei Red Devils Ralf Rangnick lo ha pubblicamente bacchettato. "Ronaldo dovrebbe segnare più gol, ovviamente, perché stiamo creando occasioni, ma non ha segnato abbastanza - le sue parole alla vigilia del Southampton -. Ma non è solo un problema di Cristiano. Succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane". Getty Images

Mentre sull'altra sponda il City continua a volare, in casa United va in scena l'ennesimo dissapore tra Rangnick e Ronaldo. Non è un mistero che i due si sopportino a malapena, tanto che il fenomeno portoghese avrebbe manifestato l'idea di lasciare Manchester a fine stagione se il tedesco dovesse essere confermato in panchina. Parole che CR7 di certo non avrà gradito, anche se oggettivamente non sta attraversando un momento positivo, visto che sono 5 gare di fila che non trova la via del gol, evento che non succedeva dal 2013. Il problema del gol è reale, tanto che la squadra si ritrova al sesto posto in compagnia dell'Arsenal e deve guardarsi le spalle anche dal Tottenham. La zona Champions è a portata di tiro, ma senza i gol di CR7 appare molto difficile.