Manchester United, Greenwood di nuovo in carcere: "Tentato stupro"

© Getty Images

L'attaccante del Manchester United Mason Greenwood è stato accusato di tentato stupro, aggressione e comportamenti coercitivi ai danni della sua ex fidanzata, Harriet Robson. Il calciatore 21enne dovrà apparire davanti al tribunale di Manchester lunedì prossimo. Il giocatore, arrestato lo scorso inverno con l'accusa di stupro, aggressione e minacce di morte dopo la pubblicazione sui social media di alcune foto e video da parte della stessa Robson e poi rilasciato su cauzione in libertà vigilata, è stato nuovamente portato in carcere perché ha violato i termini del suo rilascio. Dopo aver fatto irruzione nel suo appartamento, la polizia lo ha interrogato, quindi messo in stato di fermo.