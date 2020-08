Manchester United, arrestato il capitano Maguire per rissa in Grecia

Notte decisamente agitata per Harry Maguire che è stato arrestato in Grecia dopo una rissa con alcuni inglesi: anch'essi si trovavano lì in vacanza. Il capitano del Manchester United sarebbe stato coinvolto in un battibecco finito malissimo all'esterno di un bar di Mykonos e avrebbe reagito bruscamente all'intervento della polizia. In una nota del club inglese scrive di essere "in contatto con Harry, che collabora pienamente con le autorità greche".