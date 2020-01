Manchester City, sorpresa Guardiola: "Rigori? Li tira Ederson"

"È IL MIGLIORE"

Una squadra di campioni, ma tante difficoltà a segnare i calci di rigore e allora per risolvere il problema arriva la pazza idea di Pep Guardiola: d'ora in poi al Manchester City i rigori li tirerà il portiere Ederson. L’ennesimo errore dal dischetto, stavolta di Gabriel Jesus, nell’ultima sfida di Premier contro lo Sheffield United ha fatto optare il tecnico spagnolo per una soluzione inedita, come da lui stesso confermato.

“Sono preoccupato, devo pensarci bene. A determinati livelli i calci di rigore sono importanti e fanno la differenza nella maggior parte dei casi. Devo decidere chi sarà il prossimo rigorista. Ederson in questo senso è il migliore che abbiamo, credetemi. Non perde mai la calma, non gli va il sangue al cervello, quindi potrebbe tirarli lui” ha detto Guardiola in conferenza stampa.

PORTIERI GOLEADOR

Che sia un portiere a tirare i calci di rigore non sarebbe una novità assoluta. Nel corso degli anni sono stati tanti infatti i 'numeri uno' che si sono cimentati con successo dal dischetto: il più famoso è forse José Luis Chilavert, che in carriera ha segnato la bellezza di 62 gol ed è l'unico al mondo ad aver segnato una tripletta, ma il più prolifico in assoluto è Rogerio Ceni, che vanta addirittura 129 reti. Famosa poi la freddezza dagli 11 metri di Hans Jorg Butt, ribattezzato il Chilavert europeo (3 reti in Champions di cui una a Buffon), e anche di René Higuita, che ha realizzato 41 reti in una carriera passata a dare spettacolo in giro per il Sudamerica. E in Italia? Si ricordano Rampulla nel '92 con la maglia della Cremonese, Taibi nel 2001 con quella della Reggina, Amelia nel 2007 col Livorno in Coppa Uefa e naturalmente Brignoli nel 2018 in Benevento-Milan.