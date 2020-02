Manchester City, Soriano: "Accuse false, questa non è giustizia ma politica"

SCANDALO MANCHESTER CITY

Dopo la stangata della Uefa, che ha escluso il Manchester City dalle competizioni europee per due anni, l'amministratore delegato Ferran Soriano parla alla tv ufficiale del club e dice la sua verità. "I tifosi possono essere sicuri di due cose: il primo è che le accuse sono false, il secondo è che faremo tutto il possibile per dimostrarlo - ha detto - Abbiamo collaborato. Abbiamo fornito le prove, ma la Camera investigativa del FFP ha fatto affidamento più sulle e-mail rubate fuori contesto rispetto a tutte le altre prove che abbiamo fornito. Questa non è giustizia, ma politica".

La sentenza di venerdì emessa dalla Uefa ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio. Nella stessa giornata il Manchester City aveva emessa un comunicato contestando la decisione, ora uno dei massimi dirigenti ci ha messo la faccia e ha raccontato lo stato d'animo del club. "Il proprietario non ha messo soldi in questo club che non sono stati correttamente dichiarati. Siamo una squadra di calcio sostenibile, siamo redditizi, non abbiamo debiti, i nostri conti sono stati esaminati molte volte, dai revisori dei conti, dai regolatori, dagli investitori e questo è perfettamente chiaro - ha aggiunto - Abbiamo collaborato. Abbiamo consegnato un lungo elenco di documenti a supporto che riteniamo prove inconfutabili che le affermazioni non siano vere. E' stato difficile perché lo abbiamo fatto nel contesto delle informazioni trapelate ai media nel contesto di sentire che ogni passo del cammino , ogni impegno che avevamo, sentivamo di essere considerati colpevoli prima ancora che qualcosa fosse discusso. Ma alla fine, questo è un stato un processo avviato dall'interno, quindi perseguito e poi giudicato da questa camera del FFP della UEFA. Abbiamo fornito le prove, ma questa Camera investigativa del FFP ha fatto affidamento più sulle e-mail rubate fuori contesto rispetto a tutte le altre prove che abbiamo fornito su ciò che è effettivamente accaduto e penso che sia normale che ci sentiamo come ci sentiamo".

Il CEO annuncia il ricorso al TAS. "Stiamo ovviamente cercando una risoluzione anticipata attraverso un processo accurato e un processo equo, quindi la mia migliore speranza è che questo sia finito prima dell'inizio dell'estate e fino ad allora per noi, è tutto come al solito."

Su come stanno vivendo il momento Guardiola e la squadra. Ovviamente, (Pep) è stato tenuto informato, ma questo non è qualcosa a cui lui può rispondere. È concentrato sul calcio, si sta concentrando sulla gara, la gara di oggi, quella di domani e delle prossime settimane. Così anche i giocatori. Sono calmi, concentrati e questa questione è più una questione di affari, una questione legale che una questione di calcio".

La chiusura è una bordata alla Uefa. "In definitiva, in base alla nostra esperienza e alla nostra percezione, tutto questo sembra riguardare meno la giustizia e più la politica".

