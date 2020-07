Manchester City riammesso alle coppe europee, la Liga: "Tas non all'altezza"

LA REAZIONE

Il Tas riabilita il Manchester City che dunque potrà giocare nelle coppe europee ma c'è chi non ci sta. La prima protesta però non arriva dalla Premier League, dove molti club speravano di poter approfittare dell'eventuale posto vacante lasciato libero dai Citiznes, bensì dalla Liga che tramite il presidente Tebas attacca: "Il Tas non è all'altezza del compito, dobbiamo rivalutare se si tratti dell'organismo giusto".

"Dobbiamo riconsiderare se il Tas sia l'organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un Paese con una grande storia di arbitrato, il Tas non è all'altezza dello standard" le parole rilasciate a Chiringuito TV.

Tebas, in difesa del calcio spagnolo e soprattutto di Real Madrid e Barcellona, da tempo ha intrapreso una battaglia contro City ma anche Psg definite "il grande problema del calcio europeo: hanno aziende dietro a cui non importa perdere denaro". Relativamente alla iniziale sanzione dell'Uefa agli inglesi aveva dichiarato: "Finalmente si stanno prendendo provvedimenti, rispettare le regole del Fair Play Finanziario e punire chi le vìola è essenziale per il futuro del calcio".