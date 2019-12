Manchester City, Guardiola: "Volevo giocare alla Juventus con Zidane"

La scorsa estate qualcuno lo aveva avvicinato alla panchina della Juventus ma il retroscena raccontato da Pep Guardiola oggi in conferenza stampa non parla di pochi mesi fa, bensì di qualche anno fa quando faceva il calciatore: "Quando ho lasciato il Barcellona ho sognato di passare alla Juventus per giocare con Zidane. Lo ammiro e mi sarebbe piaciuto giocare con lui ma non è mai capitato" le parole del tecnico del Manchester City.