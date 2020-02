Manchester City, Guardiola: "Impossibile prendere Messi"

MANCHESTER CITY

Il litigio con il ds Eric Abidal e il momento negativo della squadra hanno alimentato le voci di un possibile (e clamoroso) addio di Leo Messi al Barcellona. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, non crede a tale possibilità: "Non ci sono possibilità di acquistare Messi - ha spiegato il manager spagnolo - E' un giocatore del Barça e desidero che rimanga. Penso che finirà lì la sua carriera".

Ogni volta che i rumors di mercato parlano di un Messi che potrebbe dire alla Catalogna, scatta in automatico l'accostamento a Pep Guardiola, l'allenatore con cui ai tempi del Barcellona ha vinto due Champions League e tre Liga. Un tentativo, un paio di anni fa, per la verità il Manchester City lo ha fatto, come raccontato dal presidente del club, Khaldoon al Mubarak, ma alla fine Messi rinunciò a una montagna di sterline e proseguì la sua carriera al Barça. Nonostante le smentite di rito, la palla è in mano al Barcellona che ha questi mesi di tempo per far passare il mal di pancia al suo campione. Magari comprandogli l'amico Neymar la prossima estate...